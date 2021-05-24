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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır’da sel felaketi...Yollar göle döndü, araçlar çamura saplandı

Iğdır’da sel felaketi...Yollar göle döndü, araçlar çamura saplandı

Iğdır'da meydana gelen selden çekilen görüntüler

( IĞDIR ) IĞDIR

Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket 


- Iğdır’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı köylerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel felaketi yaşandı. Nahçıvan-Iğdır karayolunda sel sularıyla birlikte gelen kaya parçaları ile çamur birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu. Sel nedeniyle araçları çamura saplanan vatandaşlar Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Ekipler ulaşıma kapanan Iğdır-Nahçıvan karayolunu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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