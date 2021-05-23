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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Iğdır’da sağanak yağmur etkili oldu

Iğdır’da sağanak yağmur etkili oldu

Iğdır kent merkezini şimşekler aydınlatırken çekilen görüntüler

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Cep Telefonu Yağan 

-Iğdır kent merkezinde yağmur yağarken çekilen genel ve detay görüntüler
-Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde çekilen sel görüntüsü

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da akşam saatlerinde yağan yağmur kenti etkisi altına aldı. Iğdır kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren şimşeklerin geceyi aydınlatmasıyla beraber sağanak yağış etkili oldu. Şimşeklerin çakması sonrası yağan yağmur Iğdır şehir merkezini etkisi altına aldı. Sağanak yağış dolayısıyla vatandaşlar ve araç sürücüleri ev ve iş yerlerine gitmekte zorlanırken art arda çakan şimşekler ise korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Öte yandan Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde de etkili olan sağanak yağışlar sonrası taşan nehirler ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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