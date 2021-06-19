Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır’da rafine tuz fabrikasının temeli atıldı

Iğdır’da rafine tuz fabrikasının temeli atıldı

TEMELİ ATILACAK FABRİKADAN DETAY

Strateji Fabrika Kapalı Alan Yurt Dışı Temel Atma Töreni 

-DUA EDİLMESİ
-TEMEL ATMA TÖRENİ DETAY
-VALİ H. ENGİN SARIİBRAHİM'İN KONUŞMASI

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Iğdır Organize sanayi bölgesinde 15 bin metrekare alan içerisine kurulacak olan ve 7 bin 500 metrekare kapalı alanda üretilecek olan rafine tuzlar yurt içi ve yurt dışına satılacak. 105 parsel ve 2 etaplı Organize Sanayi Bölgesinde 70 milyon TL yatırım yapılarak, 140 kişi istihdam edilecek. Iğdır öncelikli yatırım illerinden biri olarak ürünler rafine edildikten sonra satılacak. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Taşı taşın üzerine koyan herkese bizim kamu bürokratları olarak elimizden geldiğince yardımcı olmamız lazım. Bu tesis yurdun farklı bir yerinde yapılıyordu. Mehmet bey bu yatırımı kendi memleketine kendi toprağına ve insanlarına daha faydalı olacağını düşünerek ve birazda fazla maliyete katlanarak Iğdır'a yapmayı uygun gördü. Mehmet bey nezdinde bütün firma yetkililerine teşekkür ederim” dedi.
Iğdırlı iş insanı Mehmet Sürkit ise, “Satış ve pazarlama sürecinde fabrikanın stratejik olarak konumu nakliye avantajının olması ile üretilecek tuzun yüzde 60’ı nakliye açısından yakın olan ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve Rusya’ya ihracat olarak planlanmıştır” şeklinde konuştu.
Iğdır Organize Sanayi Bölgesinde rafine tuz fabrikasının temel atma törenine, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İş insanı Mehmet Sürkit ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.
(ET-AT)
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement