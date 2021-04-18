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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması

Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması

YAŞANAN TARTIŞMA

Ekmek Fırını 

-ŞAHSIN POLİSİ ARAMASI

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Iğdır’da pide kuyruğunda maskesini takmadan sıra bekleyen bir kadın ile kendisini uyaran bir kişi arasında tartışma çıktı. Iğdır’da merkeze bağlı Söğütlü Mahallesi’nde bulunan bir ekmek fırınının önünde, maskesini takmadan pide kuyruğuna giren kadın ile kendisini uyaran genç arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma giderek büyüyünce çevredeki vatandaşlar araya girerek her 2 tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Maske takmadığı için kendisini uyaran gence tepki gösteren kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan tartışmada maskesiz kadının sert tepkisine maruz kalan gençte çevredeki vatandaşlar tarafından ikna edilerek evine gönderildi. Duyarlı vatandaşlar sayesinde tartışma daha fazla büyümeden sona erdi. (SA-AT)
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