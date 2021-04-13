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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Iğdır’da ‘Nisan Yağmurları’ etkili oluyor

Iğdır’da ‘Nisan Yağmurları’ etkili oluyor

-Yağmur yağarken çekilen genel görüntüler

Akalan Yağan 

--Yağmur yağarken çekilen detay görüntüler

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da bir anda bastıran ve aralıklarla etkisini sürdüren Nisan Yağmurları, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Geçtiğimiz gün etkili olan yağmur ve tipi sonrası Iğdır kent merkezinde Nisan Yağmurları etkisini tekrar göstermeye başladı.
Aralıklarla yağan yağmur, rüzgar ve fırtınanın da etkisini göstermesiyle birlikte Iğdırlı esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağan yağmurdan eşyalarını korumak isteyen esnaf eşyalarının üstünü, naylon ve kartonlarla örterken ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar bir anda bastıran yağmura şemsiyesiz yakalanınca ıslanmaktan kurtulamadılar. (SA-AT)
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