Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır’da motorlu kurye ölümden döndüğü anlar kamerada

Iğdır’da motorlu kurye ölümden döndüğü anlar kamerada

KAZA ANININ MOBESE SİSTEMİNE YANSIMASI

( IĞDIR ) IĞDIR

Tron Hastane Kamera Direksiyon 


- Iğdır'da iki araç arasında kalan motorlu kurye kaza geçirdi, kaza anları MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza, Iğdır-Tuzluca karayolu Evren Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuzluca istikametinden Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan iki araç arasından kalan motorlu kurye ölümden döndü. Önündeki aracın yavaşlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye iki araç arasında kalarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu motosikletten düşen kurye kazayı yaralı olarak atlatırken, yaşanan kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan motorlu kurye hastaneye kaldırıldı. (ET-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement