Iğdır'da kuvvetli fırtına sonrası dolu yağışı etkili oldu

-ÜZERİ ÖRTÜLEN ARAÇLAR



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır'da fırtınadan sonra dolu yağışı etkili oldu. Bazı vatandaşların araçlarının üzerini halıyla örterek önlem aldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün doğu illeri için yaptığı sağanak yağışı devam ederken dün Iğdır'da aniden bastıran fırtına sonrasında dolu yağdı. Dolu sonrası başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. İl genelinde fırtına yaşanırken dolu tüm kenti etkisi altına aldı. Yağan dolu sonrası araç sahipleri araçları zarar görmesin diye üstünü örterken, kayısı üreticileri çiçek açmış kayısı ağaçlarının zarar görmesinden korkuyor.



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