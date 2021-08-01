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Iğdır’da KPSS maratonu başladı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Iğdır’da KPSS maratonu başladı

Iğdır’da KPSS maratonu başladı

-Iğdır Üniversitesi'nin bahçesinden çekilen genel ve detay görüntüler

Tedbirler Sınav Maraton Öğretmen Maske Dağıtımı 

--Sınava giren adaylardan çekilen genel ve detay görüntüler
--Sınava girecek adayların oluşturduğu uzun kuyrukların çekilen genel ve detay görüntüleri
--Sınava giren adaylardan Yunus Altay ile yapılan röportaj

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da KPSS adayları sınava girmek için sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri alanlarda hazır bulundular. Tüm Türkiye’de ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığı tarafından yapılan KPSS oturumunda adaylar 120 soru için 130 dakika boyunca ter dökecek. Iğdır’da da sınava girecek adaylar sınava girecekleri noktalarda hazır bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında içeriye alımların başlamasıyla birlikte okul önlerinde de uzun kuyruklar oluşmaya başladı.
Girişte görevliler tarafından önce maske dağıtımı yapıldıktan sonra adayların evrakları kontrol edilerek sınav salonlarına alımlar gerçekleştirildi.
‘Umarım herkes verdiği emeğin karşılığını alır’ KPSS’ye bu yıl ilk kez gireceği için tatlı bir heyecan yaşadığını belirten adaylardan Yunus Altay, “Adım Yunus Altay. Kars Kafkas Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksekokulu mezunuyum. Bu yıl ilk defa sınava gireceğim. İlk defa gireceğim için ister istemez içimizde tatlı bir heyecan var. İnşallah sınava girip hakkını vererek sınavdan çıkarız. Sınava giren bütün arkadaşlarıma ve öğretmen arkadaşlarımın sınavları inşallah çok güzel geçer. Umarım herkes verdiği emeğin karşılığını alır.” dedi.
(SA-
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