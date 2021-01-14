Iğdır'da korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı

-SAĞLIK PERSONELİ AYŞE GÖLÇEK İLE RÖP

-DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİNİN AŞI VURULMASI DETAY



( IĞDIR ) IĞDIR



- Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan CoronaVac aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun acil kullanım onayı vermesinin ardından ilk aşıyı dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerine uygulanmıştı. CoronaVac aşısı, ülke genelinde olduğu gibi Iğdır’da da uygulanmaya başlandı. Iğdır Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, hastanede oluşturulan aşı odasında ilk aşılarını oldu. Sağlık Bakanlığından alınan randevu saatinde CoronaVac aşısını Iğdır Devlet Hastanesi doktor ve sağlık personelleri vuruldu. Iğdır Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının randevu saatine göre aşı çalışması yapıldığı ilk gününde doktorlarda aşı heyecanı yaşandı. Ülke ve Iğdır’a hayırlı olması temennisinde bulunan Iğdır Devlet Hastanesi sağlık personeli Ayşe Gölçek, “Aşının gelmesi çok iyi oldu. Biz sağlıkçılar gerçekten çok sevindik. İnşallah başarıya da ulaşacağız. Bu hastalığı hep beraber yeneceğiz” dedi.





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