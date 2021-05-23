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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Iğdır’da korkutan ev yangını

Iğdır’da korkutan ev yangını

Yanan evden çekilen genel görüntüler

( IĞDIR ) IĞDIR

Ev Yangını Trol 


- Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Köyü’nde bir vatandaşa ait ev yanarak kül oldu. Edinilen bilgilere göre Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı olan ve merkeze yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanhan Köyü’nde bir evde çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Elektrik arızasından kaynaklı olduğu tespit edilen yangını fark eden vatandaşlar Aralık ilçe Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını güçlükle kontrol altına alırken vatandaşlar ise ellerine aldıkları kovalarla yangını söndürmeye çalıştılar. Çıkan yangında ölen ve yaralanan olmazken ev ise kullanılamaz hale geldi. Yanan evin kullanılamaz hale geldiğini gören aile üyeleri sinir krizi geçirdi.
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