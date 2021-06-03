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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Iğdır’da kazaya davetiye çıkaran görüntüler

Iğdır’da kazaya davetiye çıkaran görüntüler

Iğdır'da bir inşaatta yapılan çalışmadan çekilen görüntüler

( IĞDIR ) IĞDIR

Kamera Güvenlik Önlemi Nadan Cep Telefonu 


- Iğdır’da inşaat halindeki bir binadan hiçbir güvenlik önlemi alınmadan indirilmeye çalışılan inşaat malzemeleri nedeniyle ortaya çıkan tehlikeli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Iğdır merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaat halindeki bir binada bulunan fazla malzemeler vinç yardımıyla çıkarılmak istendi. İnşaat halindeki binanın 4’üncü katından indirilmeye çalışılan malzemelerin hiçbir önlem alınmadan yapılması ortaya tehlikeli görüntüler çıkardı. Çalışmanın yapıldığı yerde yoğun bir insan ve araç trafiğinin olduğu gözlerden kaçmazken o anlar ise orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Çekilen görüntülerde kilolarca ağırlıkta bulunan demir tabakaların düşmesine ramak kalırken bazı tahta parçaları ise 4’üncü kattan aşağıya düştü. Düşen tahta parçasının altında kimsenin bulunmaması da olası bir kazanın yaşanmasına engel oldu. (SA-
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