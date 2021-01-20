Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır’da kar ve tipi 52 köy yolunu ulaşıma kapattı

Iğdır’da kar ve tipi 52 köy yolunu ulaşıma kapattı

DAĞ KÖYLERİNDE DEVAM EDEN YOL AÇMA ÇALIŞMALARI

( IĞDIR ) - IĞDIR

Nadan Köy Yolları Kar Yağışı 


- Iğdır'ın yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 52 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'da 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 52 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan Canderviş mevkiinde kapanan köy yolları için ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. (ET-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı