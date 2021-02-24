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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır'da Hocalı soykırımı törenle anıldı

Iğdır'da Hocalı soykırımı törenle anıldı

ANMA ETKİNLİĞİNDEN DETAY

Canlı Yayın Saygı Duruşu Soykırım Anma Etkinliği İhanet 

-DUA EDEN VATANDAŞLARDAN DETAY
-IĞDIR AZERBAYCAN DERNEĞİ BAŞKANI SERDAR ÜNSAL'IN KONUŞMASI

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Hocalı Katliamının 29. yılı dolayısıyla Iğdır’da anma etkinliği düzenlendi.
Iğdır’da Ermeniler tarafından Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992 yılında gerçekleştirilen katliamda şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından hazırlanan program pandemiden dolayı bu yıl açık alanda yapıldı. Iğdır Merkez Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde düzenlenen anma programı şehitler için saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Programda şehitler için dualar edildi. Programda konuşan Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 29 yıl önce dünyanın gözü önünde Hocalıda bir soykırımın canlı yayınlandığını belirterek, “İhanetçi Ermenilerin Türk düşmanlığını da Hocalıda yaptığı katliamı da unutturmayacağız. Her alanda anlatacağız. Ermenilerin Hocalıda yaptığı katliam aslında tüm dünyanın, insanlığın utanç günüdür” dedi.
(SY-
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