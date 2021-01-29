Iğdır’da gece lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu

-BOŞ SOKAKLARDAN DETAY



( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR



- Iğdır’da son günlerde etkili olan dondurucu soğuk hava gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Iğdır’da kar yeniden yüzünü gösterdi. Gece lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü. Sibirya soğukları sonrası gece saatlerinde adeta dans edercesine yağan kar yağışı vatandaşları büyüledi. Vatandaşlar pandemi yasaklarından dolayı sokağa çıkamazken bu unutulmaz anı balkon ve pencerelerinden izledi. Sokağa kimse çıkmaz iken yağan kar sonrası sokak lambaları altında boş sokaklarda görsel bir şölen oluştu.



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