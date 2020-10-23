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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Iğdır’da facianın eşiğinden dönüldü

Iğdır’da facianın eşiğinden dönüldü

Yıkımı Yapılan Binadan Detay

Kamera Güvenlik Önlemi Nadan İş Makinası Felaket 

-Çöken Bina Ve O Esnada Orada Geçen Vatandaştan Detay
-Olaya Tepki Gösteren Vatandaştan Detay

( IĞDIR -ÖZEL)- Yıkımı yapılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu IĞDIR

- Iğdır’da bir kişi yıkımı yapılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, korku dolu anlar kameraya yansıdı. Iğdır Merkezde bir binanın yıkımı sırasında bir kişinin tehlikeyi atlatması saniye saniye kameraya yansıdı. Bir binanın yıkımı için çalışan iş makinasının darbesiyle, bina kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. Çevre güvenliği ve toza karşı sulamanın yapılamadığı yıkımda büyük bir gürültüyle kopan moloz parçaları, az kalsın sokaktan geçen bir kişinin üstüne düşecekti. Yıkım esnasında olay yerinden fazla kişinin geçmemesi olası felaketi önledi. Enkaz altında kalan kişi olaya tepki gösterirken yıkım ise devam etti. Yaşanan olaya rağmen güvenlik önleminin yine tam olarak alınmaması gözden kaçmadı. (SY-AT)
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