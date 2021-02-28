Iğdır’da Covid-19 sessizliği

-BOŞ IĞDIR SOKAKLARINDAN DETAY



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma akşamı saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Iğdır’da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Polis ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. Yeni tip korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında cuma günü saat 21.00’de başlayan kısıtlama pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam edecek. Vaka sayılarındaki azalma ile normalleşmeye yakın iller arasında olan Iğdır, yarın toplanacak olan Kabine Toplantısında çıkması beklenilen normalleşmeyi büyük bir umut ile bekliyor.



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