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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Iğdır’da çıkan yangın korkuttu

Iğdır’da çıkan yangın korkuttu

İKİ FARKLI NOKTADAN ÇEKİLEN YANGINDAN DETAY

( IĞDIR ) - IĞDIR

Çatı Katı Uttu Yangına Müdahale Trol 


- Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede binanın çatısını sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Tuzluca Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen yangın söndürülemeyince, Iğdır Belediyesine haber verildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmaların sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (ET-AT-Y)
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