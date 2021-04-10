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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Iğdır’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

-Iğdır Belediye meydanında çekilen genel görüntüler

Hafta Sonu Koronavirüs Yasaklar Sokağa Çıkma Yasağı Trol 

--Iğdır kent merkezinde çekilen genel ve detay görüntüler

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Iğdır’da hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Iğdır kent merkezinde dün akşam saat 21.00’de uygulanmaya başlanan ve pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlamalar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Özellikle kısıtlamanın olmadığı günlerde insan yoğunluğunun yaşandığı meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Kısıtlamalardan muaf olan çalışanlar dışında Iğdırlı vatandaşlar 56 saat sürecek yasaklar dolayısıyla evlerine çekildiler. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında tedbir amaçlı rutin kontrollerini gerçekleştirmeye devam etti. (SA-AT)
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