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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Iğdır’da cadde ortasında bıçaklı kavga

- Iğdır’da cadde ortasında bıçaklı kavga

BIÇAKLANAN KİŞİDEN DETAY

İlk Müdahale Hastane Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-OLAY YERİNDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada bir kişi bıçak ile yaralandı. Olay bugün Iğdır Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. (SY-AT)
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