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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Iğdır'da bir apartmanın bodrum katında kadın cesedi bulundu

Iğdır'da bir apartmanın bodrum katında kadın cesedi bulundu

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ

( IĞDIR ) IĞDIR

Polis Cenaze Bild Kadın Cesedi Polis Ekipleri 


- Iğdır'da 6 katlı bir binanın bodrum katında bir kısmı çürümüş kadın cesedi bulundu. Olay Iğdır Topçular Mahallesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Binanın bodrum katında özel yapılmış bir bölmenin içinde sandık olduğunu fark eden apartman sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yapılan incelemede sandığın içinde bir kadın cesedi buldu. Olay yerine gelen savcı konuya ilişkin soruşturma başlatırken, kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü.
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