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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır Belediyesi'nden örnek davranış

Iğdır Belediyesi'nden örnek davranış

KIRSALDA BULUNAN KÖPEKLERDEN DETAY

Sağlık Çalışanları Harekete Geç Cep Telefonu Sağlıkçı Sokak Hayvanları 

-KÖPEKLERİN BESLENMESİ
-KÖPEKLERİN TOPLANARAK BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLMESİ

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır-Kars karayolu üzerinde bulunan kırsal alana bırakılan sokak hayvanları için Iğdır Belediyesi duyarsız kalmadı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da görev yapan 112 ekipleri Kars'a doğru giderken yol kenarında sahipsiz sokak hayvanları ile karşılaştı. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Kars'ın Digor ilçesi arasında bulunan kırsal alanda karşılaştıkları köpekleri gören sağlık çalışanları, duyarsız kalmayarak hemen harekete geçti. Zorlu kış şartlarında aç kalan köpekleri gören sağlıkçılar, en yakın yerleşim yerinden ekmek alarak köpekleri besledi. O anları cep telefonu ile kaydeden sağlık çalışanları, bölgede bulunan sokak hayvanları için çözüm bulunmasını istemişti. Görüntüleri izleyen Iğdır Belediyesi yetkilileri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bölgeye bırakılan hayvanlar için hemen harekete geçti. “Başkan Vekili talimat verdi, sokak hayvanları koruma altına alındı” Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim’in talimatı üzerine, kırsal alanda bulunan sokak hayvanları için harekete geçen ekipler bölgeye gitti. Bölgeye giden ekipler, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarını tek tek toplayarak Iğdır Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Barınağa götürülen köpeklerin ilk muayenesinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Beslenmeleri yapılan sokak hayvanlarının koruma altına alındığı öğrenildi.
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