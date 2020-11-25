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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
IĞDIR - AK Parti'li kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

IĞDIR - AK Parti'li kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

- AK Parti İl Başkanlığında bir araya gelen kadınlar - Iğdır AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş'in basın açıklaması - Iğdır Iğdır 'da da AK Parti İl Başkanlığında bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, yaptığı konuşmada, bugüne kadar şiddetle çok yönlü mücadele verildiğine dikkati çekti.Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması gerektiğini dile getiren Güneş, "5 milyonu aşan kadın üyemizle AK kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." şeklinde konuştu.

Lyon Basın Açıklaması Sivil Toplum Hassasiyet 

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