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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
IĞDIR - 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu

IĞDIR - 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu

- Çiftin cesedinin bulunduğu bölge - Çiftin bulunduğu araç - Arazide arama çalışması yapan jandarma - Çiftin yakınları Iğdır 'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulunduIĞDIR (AA) - Iğdır 'da 2 gündür haber alınamayan çift, kırsalda bir araçta ölü bulundu.Kerimbeyli köyünde yaşayan Kadir ve eşi Hanım Elkatmış'tan 18 Mart'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Arazide arama çalışması yapan jandarma, köy kırsalında bir araç içerisinde Elkatmış çiftinin cansız bedenlerini buldu.Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

A Haber Jandarma Olay Yeri İnceleme Bild Salda 

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