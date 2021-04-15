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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı

İftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı

Yanan araçtan detaylar

( BURSA ) BURSA

İftira Yangına Müdahale 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftira yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay saat 19.45 sıralarında Mesudiye mahallesi Çiftlik sokakta meydana geldi. Tuncay Ferik yönetimindeki 16 AEK 889 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Yoğun dumanı gören sürücü aracı park edip yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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