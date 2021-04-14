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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı

İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı

Drone detay

Toplantı Trafik Yoğunluğu Sokağa Çıkma Yasağı Kabine Toplantısı 

-Trafikten detay

( İSTANBUL )-Mesai saatleri düzenlemesinin trafiği olumlu etkiledi İSTANBUL

- İstanbul’da, mesai saatinin sona ermesiyle vatandaşlar evlerine dönüş için yollara döküldü. Mesai saatleri düzenlemesinin trafiği olumlu etkilediği görüldü.
Trafikte ciddi yoğunluklar yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin saat 19.00'da başlayarak sabah 05.00'da sona ereceğini açıklamıştı. Bugün de İstanbul’da mesai saatinin bitmesiyle vatandaşlar evlerine gitmeye başladı.
Hem Ramazan hazırlığı yapan vatandaşlar hem de işlerinden evlerine dönen vatandaşları iftar telaşlı sardı. Mesai saatlerinde yapılan düzenlemenin trafiği olumlu etkilediği görüldü.
Trafikte ciddi bir yoğunluklar yaşanmadı. (ZA-
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