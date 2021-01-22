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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İETT şoförüne bir saldırı daha

İETT şoförüne bir saldırı daha

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Hastane Otobüs Şoförü Saldırı 


- Kağıthane’de İETT şoförüne dün yapılan bir saldırının ardından bugün de Eyüp Sultan’da bir şoföre saldırıldığı öğrenildi. Kağıthane’de İETT otobüs şoförüne ve otobüsüne yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıkmış ve yapılan saldırı tepkilere neden olmuştu. Dün yaşanan olayın ardından bugün de Eyüp Sultan’da akşam saatlerinde bir İETT otobüsü ve şoförü saldırıya uğradı. Saldırıya uğradıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoförün, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada saldırılar kınandı.
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