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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İETT otobüsünde yılan paniği

İETT otobüsünde yılan paniği

Yılanın yakalanma anı

Akalan Kamera Demirli Cep Telefonu Irak 

-Yılanın çayırlığa atılma anı

( İSTANBUL ) -- Kapıya sıkışan yılanı sopayla alarak çayırlığa attı İSTANBUL

- Sarıyer Ayazağa'da İETT şoförü, otobüsün kapısındaki demirliklere sıkışan yılanı sopayla alarak çayırlığa bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Ayazağa'da meydana geldi. Durakta duran İETT otobüsünün kapısındaki demirlere sıkışan yılanı fark eden yolcular durumu şoföre haber verdi. Şoför otobüsün orta kapısına sıkışan yılana sopayla müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan yılan çayırlık alana atılırken, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına kaydedildi. (BT-RU
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