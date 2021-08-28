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İETT Otobüsü yolda askıda kaldı, vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İETT Otobüsü yolda askıda kaldı, vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

İETT Otobüsü yolda askıda kaldı, vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Vatandaşların kurtarma çalışmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Yol Çalışması Cep Telefonu 


- Bayrampaşa’da İETT otobüsü yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşların ittirerek İETT otobüsünü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bayrampaşa’da yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETT otobüsü, askıda kaldı. Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar askıda kalan İETT otobüsünü kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar otobüsün askıda kalan kısmında sallayarak kurtarmaya çalıştı. Yaşanan o ilginç kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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