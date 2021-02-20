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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Kaza yeri

Hatalı Dönüş Güvenlik Önlemi Kaygan Zemin Aşırı Hız Polis Ekipleri 

-Ekipler
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otobüste bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe’de Osmangazi Mahallesinde Atayolu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GPH 30 plakalı servis minibüsü, hatalı yönde dönüş yapamaya çalıştığı sırada, aynı istikamette ilerleyen 34 TP 7870 plakalı İETT otobüsü aşırı hız ve kaygan zeminde kontrolünü kaybederek hatalı dönüş yapan servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki yolcular savruldu. Servis minibüsünde bulunan 6 personel yaralanırken İETT otobüsünde bulunan 1 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, acil servis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralıları çevredeki Hastaneye kaldırdı. Yaralanan personellerin ve yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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