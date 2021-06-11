Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı

İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı

Direğe çarpan otobüs

İlk Müdahale Hastane Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Devrilen MOBESE direği
-Otobüsün sürücüsü
-Polisin çalışması
-Sürücünün ambulansa götürülmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan otobüs MOBESE direğine çarptı- Direğin yan yattığı kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otobüsün boş olduğu öğrenildi İSTANBUL

- Eyüpsultan’nda fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü yara almadan kurtulurken, otobüsün boş olması sonucu olası bir facianın önüne geçildi. Otobüsün çarptığı direk ise devrilerek yan yattı. Kaza, saat 10.45 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurtepe-Mecidiyeköy seferini yapan 34 TP 9777 plakalı otobüsün sürücüsü Fatih Kaya (30), tansiyonun düşmesi sonucu fenalaştı. Sürücünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı. Kaza sonucu direk devrilerek yan yatarken, otobüsün ön tarafı ise parçalandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüs MOBESE direğine çarptı Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise direğin tamamen devrilme ihtimaline karşın yolun bir tarafında çalışma yaptı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise de sürücü Kaya’yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Çalışmaların ardından otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken, devrilen MOBESE direği için ise çalışma yapıldı. Otobüsün boş olması sonucu ise olası bir faciadan dönüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement