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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İDO ve BUDO'nun bazı deniz seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO'nun bazı deniz seferleri iptal edildi

Deniz otobüsleri

Gesi Deniz Trafiği 

-İptal seferler
-Dalgalı deniz
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Kötü hava koşulları deniz trafiği vurdu İSTANBUL

- İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Meteorolji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava şartları uyarısının ardından, Marmara Bölgesi’nde etkili olacak fırtına sebebiyle, İDO ve BUDO 19 Kasım günü yapılacak bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:10.30 Bursa- Yenikapı- Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy- Yenikapı -Bursa, 18.35 Kadıköy- Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen bazı seferler şu şekilde:07.00 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-İstanbul, 09.30 Bursa-Armutlu, 09.30 İstanbul-Bursa, 10.00 Armutlu-İstanbul seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
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