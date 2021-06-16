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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İDLİB - Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib’de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı

İDLİB - Uluslararası Doktorlar Derneği, İdlib’de göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı

- AID'in Ortez ve protez merkezi tanıtım videosundan detaylar - Tedavi olan hastalardan detaylar - AID'in Genel Başkanı Mevlit Yurtseven'in açıklaması - Açılış töreninden detaylar - Yetkililerin merkezi ziyaretiİDLİB (AA) - Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru halkın faydalanması için göz sağlığı ile ortez ve protez merkezi açtı.Sağlık alanında çalışmalar yürüten AID'in Genel Başkanı Mevlit Yurtseven, merkezin açılış töreninde yaptığı açıklamada, Suriye'de sağlık alanında en büyük ihtiyaçlarından birinin, protez merkezi olduğunu söyledi.

Yurtseven, geçen aylarda hizmet vermeye başlayan ortez ve protez merkezinin açılışını da bugün yaptıklarını belirterek "Derneğimiz, 10 yıllık birikimini ihtiyacı olan herkese, ihtiyaç olan her yerde aktarmayı şiar edinmiş bir kuruluş." dedi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt Zekat House ve İHH Samsun Siyah Hareketi'nin destekleriyle İdlib 'de ortez ve protez ile göz sağlığı olmak üzere iki sağlık merkezini birlikte açtıklarını dile getiren Yurtseven, "Tarihin gördüğü en büyük kıyımlardan birinin yaşandığı coğrafyada, en fazla ihtiyaç duyulan konu protez desteğiydi. Türkiye’de belirli bir yere getirdiğimiz tecrübeleri şimdi buraya aktarıyoruz. İHH ile 20 yıla yaklaşan katarakt tecrübelerimizi de burada göz sağlığını korumak için kullanıyoruz." diye konuştu.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada da göz sağlığı merkezinde 1 doktor ve 2 hemşirenin hizmet vermeye başladığı, ilk 3 günde 125 hastanın muayene edildiği ve katarakta bağlı görme sorunları yaşayan 35 hastanın ameliyatı için gün verildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, geçen aylarda hizmet vermeye başlayan ortez ve protez merkezinde de bugüne kadar 40 hastaya, 42 protez teslim edildiği belirtildi.

İç Savaş Açılış Töreni Göz Sağlığı Yazılı Açıklama Sağlığı Merkezi 

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