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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- İdlib'te benzin istasyonunda korkutan yangın: 2 yaralı

- İdlib'te benzin istasyonunda korkutan yangın: 2 yaralı

Dumanların yükselmesi

( İDLİB ) İDLİB

Gesi İdlib Benzin İstasyonu Akharim Benzin 


- Suriye'nin İdlib'in kuzeybatı kırsalındaki Kafr Takharim bölgesinde bir benzin istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı. İdlib'in kuzeybatı kırsalındaki Kafr Takharim bölgesinde bir benzin istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede istasyondan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yerel kaynaklar, yangın sonucu iki kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.
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