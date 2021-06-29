-Çocuk parkından detay

-Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar'ın konuşması

-AFAD İl Müdürü Ercan Akar'ın konuşması

-Dua edilmesi

-Sosyal market açılışı

-Ailelerle röp

-Evlere tabela çakılması



( İDLİB ) - İdlib’te 341 briket ev dualarla teslim edildi- İçerisinde cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal alanlardan oluşan toplam bin 500 kişinin barınabileceği yaşam alanı hizmete sunuldu İDLİB



- Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan bin 500 sivilin barınabileceği briket evler sahiplerine teslim edildi. Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere Türk hayırseverler ve dernekler el uzatmaya devam ediyor. Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi saldırılarından kaçan siviller için briket ev yapıldı. İçinde cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal alanların da bulunduğu alanda inşa edilen briket evler hizmete sahiplerine teslim edildi. Törenlerle Suriyelilere teslim edilen her biri 39 metrekare olan briket evler içerisinde mutfak, banyo, tuvalet ve özel bahçe alanı bulunuyor. Beşir Derneği Genel Başkan Fatih Sarıyar, inşası tamamlanan toplam 341 evin teslim töreninde yaptığı konuşmada, bölgedeki sivillerin geleceğe daha umutla bakabilmeleri için briket konut projesi başlattıklarını ve sonuna yaklaştıklarını söyledi.



Sarıyar, "Burada yaşayan insanlar daha önce çamur ve temiz olmayan şartlar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlardı. Hamdolsun Türk halkı olarak çeşitli kurumlarımız aracılığıyla ülkemizin merhamet elini yine buralara ulaştırdık" dedi.

İdlib’in Killi bölgesindeki 4 bin metrekare arazide projeye başladıklarını belirten Sarıyar, "Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte STK ve devletimizin kurumlarıyla birlikte bugüne kadar milyonlarca Suriyeli kardeşimize gıda, barınma ve temel ihtiyaçları konusunda birçok yardımda bulunduk. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefle, İçişleri Bakanımızın himayesinde 60 bin konutu ihtiyaç sahibi Suriyeli kardeşlerimize teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

İçerisinde cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal alanlardan oluşan toplam bin 500 kişinin barınabileceği yaşam alanının hizmete sunulduğunu ifade eden Sarıyar, ”Suriyeli çocukların geleceğine yatırım yapmamız gerekiyor. Sadece aşevi, ekmek yapmak, gıda kolisi dağıtmak değil, çocukları eğiterek Suriye’nin yarınlarını inşa edebilecek bireyler haline getirmek bizlerin görevidir" dedi.

Hatay AFAD İl Müdürü Ercan Akar ise Suriye'de yapılacak olan briket ev hedefinin 60 bine çıkartıldığını ve bu hedefe ulaşmak için devlet kurumlarının ve STK’ların çalışmalarının sürdüğü aktardı. Evlerine kavuşan Suriyeli aileler ise yapılan evler sayesinde, çamurdan ve tozdan kurtuldukları için mutlu olduklarını bunun içinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve katkısı olanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapımı biten 341 briket ev, dualar eşliğinde sahiplerine teslim edildi. Öte yandan sosyal market ve çocuk parkının da açılışı yapıldı.

