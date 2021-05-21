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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İDLİB - Sivil Savunma ekipleri 5 ayda 93 kişiyi yangından kurtardı

İDLİB - Sivil Savunma ekipleri 5 ayda 93 kişiyi yangından kurtardı

- İdlib Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler)'in çıkan yangınları söndürme çalışmalarından görüntülerİDLİB (AA) - İdlib Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler) kentte son 5 ayda çeşitli nedenlerden dolayı çıkan 632 yangını söndürerek 93 kişiyi kurtardı. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib 'de son 5 ayda çeşitli nedenlerde dolayı çıkan 632 yangını söndürdüklerini söyledi.

Hac Yusuf, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonrasında enkaz altında arama - kurtarma, enkaz ve bomba kalıntıları temizleme, kamplarda ilaçlama, sosyal konularda bilgilendirme, psiko - sosyal destek gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Hac Yusuf, " İdlib 'de 255'i evlerde, 104'ü işletmelerde, 89'u bahçelik ve ormanlık alanlar, 70'i kamplar, 3'ü hastanelerde ve irili ufaklı 111'i muhtelif alanlar olmak üzere 632 yangın çıktı. Ekiplerimiz çıkan yangınları söndürerek 93 kişiyi kurtardı." dedi.

Hastane Muhabir Ormanlı İdlib Saldırı 

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