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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İdlib şehidine gözü yaşlı veda

İdlib şehidine gözü yaşlı veda

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( KAYSERİ ) -- İdlib’te terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel son yolculuğuna uğurlandı-Şehidin kız kardeşi Fatma Vural: "Dik durun, ben dimdik ayaktayım. Şehit oldu benim kuzum" KAYSERİ

Terör Saldırısı General Cenaze Namazı Kız Kardeş Saldırı 


- Suriye’nin İdlib bölgesinde Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin askeri parkasını giyen kız kardeşi Fatma Vural'da, ağabeyinin tabutunun başında asker selamı vererek, "Dik durun, ben dimdik ayaktayım. Şehit oldu benim kuzum" dedi.
31 Ocak’ta Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde, kimliği tespit edilemeyen bir araçla 3 şahsın bölgeye yaklaşarak yapmış olduğu saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel (29), kaldırıldığı Hatay Bölge Hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Basri Demirel’in naaşı, hava yolu ile sabah saatlerinde Hatay’dan memleketi Kayseri’ye getirildi.
Havaalanından kortej eşliğinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’ne götürülen Şehit Uzman Çavuş Basri Demirel’in naaşı, son kez baba evine getirildi.
Şehidin al bayrağa sarılı cenazesi, daha sonra cenaze namazının mahalle mezarlığına getirildi.
Burada ağabeyinin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan Fatma Vural, asker selamı vererek, "Dik durun, ben dimdik ayaktayım. Şehit oldu benim kuzum" dedi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in cenazesi, kılınan namazın ardından Kızılören Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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