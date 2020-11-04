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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İdlib saldırısının bilançosu arttı - Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

- İdlib saldırısının bilançosu arttı - Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

olay yeri

İdlib Rejim Saldırı 

-olaydan detay

( İDLİB ) - İdlib saldırısının bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi İDLİB

- Esad rejimi, bu sabah İdlib kırsalındaki sivil yerleşim bölgelerine topçu saldırıları düzenlemiş ve 4 sivil hayatını kaybetmişti. Günün ilerleyen saatlerinde vefat edenlerin sayısı artarak 8'e yükseldi. Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kırsalındaki Kafraya, Ariha, Nahliya kasabalarına topçu birlikleriyle saldırı düzenledi.
Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artarak 8’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 15 olarak açıklandı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu ifade edildi. Saldırının ardından bölgede bulunan evler yıkılırken, enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel kaynaklar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
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