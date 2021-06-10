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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İDLİB - İdlibli 30 çocuk robotik kodlama eğitimiyle geleceğe hazırlanıyor

İDLİB - İdlibli 30 çocuk robotik kodlama eğitimiyle geleceğe hazırlanıyor

- Robotik kodlama eğitimi alan çocuklardan detaylar - Merkezde gönüllü eğitmenlik yapan Abdulhadi Cirad ile röportaj - Öğrencilere destek veren yerel Molham gönüllü ekibinden Abdullah el - Hatib ile röportaj - Detaylar - İdlib li 13 yaşındaki Abdurrahman Rahhal ile röportaj - Robotik ve kodlama eğitimine katılan ortaokul öğrencisi Ola Kavsara ile röportaj - Detaylar - Kodlama ve programlama eğitimine katılan diğer bir öğrenci Fatma Şeyh Hidedin ile röportajİDLİB (AA) - MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - İç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde 30 ortaokul öğrencisi, robotik kodlama eğitimi alarak geleceğin teknolojisini öğrenmeye başladı.
Suriyeli gönüllü eğitmenler, çocuklara robotik kodlama, çeşitli sensörler ve robot teknolojisinde kullanılan motorları programlama gibi birçok alanda eğitim veriyor.Bu sayede iç savaşın 10 yılı aşkın süredir devam ettiği ülkede, çocukların teknolojiye uyumu sağlanıp, nitelikle bireyler olması amaçlanıyor.

İç Savaş Robot Teknolojisi Teknoloji İdlib Nitelik 

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