İDLİB - İdlib'deki kamplarda yaşayan sivilleri açlık korkusu sardı (1)
- İdlib 'in Türkiye sınır hattındaki kampların havadan görüntüsü İdlib 'deki kamplarda yaşayan sivilleri açlık korkusu sardı - İdlib 'in Türkiye sınırı yakınlarındaki Atme Kampı'na sığınan Ali Şami: - "Beşşar Esed rejiminin olmadığı bölgedeki halkın nefes aldığı Babülhava Sınır Kapısı'nın kapanması halinde milyonlarca sivil açlıkla karşı karşıya kalacak" - Doğu Guta'da zorla yerinden edilerek Atme Kampı'na sığınan Ahmet ebu Ratib: - "Rusya uçak saldırılarıyla öldürdüğü yetmiyormuş gibi insani yardım kapılarını kapatarak çocuklarımızı açlıktan öldürmek istiyor"İDLİB (AA) MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri, İdlib 'in Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, yardıma muhtaç durumda yaşam mücadelesi veriyor.Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi sonrasında milyonlarca sivil açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.AA'nın drone ile görüntülediği çadırlarda yaşayan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, hayati önem taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarının sürmesini istiyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım