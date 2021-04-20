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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor

- İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor

Hastaneden detay

Sağlık Hizmeti Sahra Hastanesi Laboratuvar Ekonomik Kriz Sağlık Ekipleri 

-Suriyeli Ahmet Ali Yusuf, ile röportaj

( İDLİB ) İDLİB

- Türk Kızılayı, İdlib kırsalında kurduğu Sahra hastanesi ücretsiz hizmet verirken, sağlık ekipleri günde 150 kişinin tedavisini yapıyor. Yıllardır iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle yoksullaşan Suriye halkı, olumsuz yaşam koşullarının gölgesinde Ramazan ayını geçiriyor. Ramazan ayında sağlık hizmetine ihtiyaç duyan İdlib halkına Türk Kızılayı yetişiyor. İdlib beldesindeki Deir Hassan köyünde yaşayan siviller, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz hizmet alıyor. Hastanede günde 100 ila 150 kişinin muayenesi yapılırken tedavi ve ilaçlar ücretsiz olarak sağlanıyor. Sahra hastanesinde kadın ve çocuk kliniğinin yanı sıra laboratuvar ve eczanede bulunuyor. Öte yandan hastane, korona virüs salgının gölgesinde hizmet verirken salgına karşı önleyici tedbirler de alıyor. Hastaneye gelen sivillerin maske takması zorunlu kılınıyor ve dezenfekte ediliyor. Hastaneye çocuğunu götüren Suriyeli Ahmet Ali Yusuf, “Köyde sahra hastanemiz var. Bugün çocuğumu muayenesi için geldim. Çok iyi bir hizmet veriyorlar. Türk Kızılayı’na teşekkür ediyoruz” dedi.

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