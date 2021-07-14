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İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü

İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü

Gazi Karakuş'un evine gelmesi

Baba Ocağı Çatışma Silahlı Saldırı Terör Örgütü Teröristler 

-Gazi Karakuş'un annesi ve diğer aile üyeleri tarafından karşılanması
-Gazi Karakuş açıklama

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Suriye'nin İdlib bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki baba ocağına döndü. Gazi Karakuş'un baba ocağında sevinç ve gururla karşılandı. İdlib’de çıkan çatışmada ağır yaralanan Gazi Karakuş, 7 ay tedavi gördüğü GATA Bilkent Rehabilitasyon Merkezi Hastanesinden taburcu olarak baba ocağına döndü. Gazi Karakuş'un baba ocağına döndüğü anlarda ise duygu dolu anlar yaşandı. Gazi Karakuş'a Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı eşlik etti.
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