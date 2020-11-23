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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İDLİB - Esed rejiminin saldırısında 1 sivil öldü

İDLİB - Esed rejiminin saldırısında 1 sivil öldü

- Vefat eden kişinin yakınlarından görüntüler - Sağlıkçıların müdahalesinden görüntülerİDLİB - Suriye'de Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirdi. Suriye'de rejim güçleri, İdlib ’in güneyine gün içerisinde Deyr Sünbül, Kensafra, Fattira, Bara ve Kefer Avid köylerine top, füze ve roket gibi karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, İdlib 'in güneyinde Cebel Zeviye bölgesindeki, Bara köyüne düzenlenen saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti. - İdlib 'deki durum Türkiye, Rusya ve İran arasında 4 - 5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib 'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017 - 2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. İdlib saldırıSuriye

Ayetler Toplantı Başkent Teröristler Saldırı 

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