İDLİB - Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)

- Saldırı sonrası yaralanan sivillerden detaylar - Saldırıda yaralanan çocuklardan detaylarİDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım