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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İDLİB - Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)

İDLİB - Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü (1)

- Saldırı sonrası yaralanan sivillerden detaylar - Saldırıda yaralanan çocuklardan detaylarİDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

Hastane İran İdlib Rejim Saldırı 

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