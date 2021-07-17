İDLİB - Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü - Sivil Savunma çalışanın vurulma anı (2)
- Sivil savunma çalışanın vurulma anından detaylarİDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 sivil öldü, 3'ü Sivil Savunma (Beyaz Baretli) çalışanı olmak üzere, toplam 6 sivil yaralandı. İdlib 'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplarının oluşturduğu rejim güçleri, İdlib 'in güneydoğusundaki Serce köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Serce’de saldırıda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk olmak üzere, 6 sivil hayatını kaybetti.3'ü Sivil Savunma çalışanı olmak toplam yaralanan 6 sivil de çevredeki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan olay yerine çekim için giden AA’nın serbest muhabiri İzzettin Kasım, arama kurtarma çalışmalarına yardım etti.
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