- İdlib’e 53 binden fazla korona virüs aşı dozu ulaştı

- Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) Suriye’nin idlib iline 53 bin 800 korona virüs aşı dozu ulaştı. Düşük gelirli ülkelere aşı desteği vermek amacıyla kurulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Suriye’nin İdlib iline korona virüse karşı aşı ulaştırıldı. Aşılar Suriye’ye, Türkiye - Suriye arasındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndan İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sevkiyatın idlib’e ulaşmasında Kıtalararası Doktorlar Derneği (PAC- Physicians Across Continents) destek sağladı.
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