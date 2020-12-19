Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- İdlib’de mülteci kampındaki çocuklar zor şartlar altında yaşıyor

- İdlib’de mülteci kampındaki çocuklar zor şartlar altında yaşıyor

kamptan detay

( İDLİB ) İDLİB

Mülteci Şiddetli Yağış İçme Suyu Kız Çocuğu Mülteci Kampı 


- Suriye’de şiddetli yağışlar devam ederken İdlib kırsalında kamplarda yaşayan sivillerin durumu kötüleşiyor. Çocuklar, soğuk hava şartlarında temel gereksinimlerden yoksun ölüm korkusuyla yaşıyor. İdlib‘in kuzey kırsalındaki El-Khazzan kampındaki çocuklar, aileleriyle zor şartlarda yaşıyor. Yağmurlu ve soğuk havaların hakim olduğu bölgede mont ve ayakkabısı bulunmayan çocuklar zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Son günlerde bölgeyi vuran seller nedeniyle kampın bulunduğu bölge çamur altında kaldı. Mülteciler, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için geçici çözümler geliştirerek kampta hayata tutunmaya çalışıyor. Kampa yakın bir tıbbi merkez bulunmazken Suriyeli mülteci aileler, soğuk havada kalan çocukların sağlık durumu nedeniyle endişeleniyor. Suriyeli kız çocuğu Nawal yaptığı açıklamada, “Okula gitmiyoruz. Zaten okul kampta. Anneme yardım ediyorum. Ona su getirmeye çalışıyorum. Ayağımda büyük yara var. Hastaneye gitmedik çünkü çok yağmur yağıyor ve hastane çok uzak” dedi.
Kampta yaşayan Abdullah, “Kötü bir durumdayız. 8 aydır buradayım hiçbir örgüt yardıma gelmedi. Ne ısınma sistemi ne içme suyu. Su almak için yollardan geçen su tankeri beklemek zorunda kalıyoruz” dedi.
Kampta çocuklarıyla yaşayan anne Umm Al-Abd ise “Yağmurlu bir geceydi. Bütün gece çocuklar dahil herkes suları çadırlardan boşatmaya çalıştı. Hava çok soğuk ısınmak için kullanacağımız bir şey kalmadı. Kıyafetimiz bile yok. Meyve ve sebze almak için bir yer yok. Çamurdan yürüyemiyoruz. Her şey ıslandı” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement