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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- İdlib'de mülteci kampında yangın: 2 ölü

- İdlib'de mülteci kampında yangın: 2 ölü

-Yangından görüntüler

( İDLİB ) İDLİB

Mülteci İdlib Mülteci Kampı Sivil Savunma 


- Suriye'nin İdlib kentinde bulunan mülteci kampında çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde yer alan Tal Al-Karama köyünde bulunan El-Lataminah mülteci kampında yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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