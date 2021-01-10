- İdlib'de mülteci kampında yangın: 2 ölü



- Suriye'nin İdlib kentinde bulunan mülteci kampında çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde yer alan Tal Al-Karama köyünde bulunan El-Lataminah mülteci kampında yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



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