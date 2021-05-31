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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İdlib’de köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı

- İdlib’de köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması yapıldı

Asfaltlama çalışmasından detay

Strateji Trafik Yoğunluğu İdlib Harekete Geç Rektör 

-İdlib yerel meclisinden asfaltlama projesinin direktörü Ahmed Al-Khaled ile röportaj

( İDLİB ) İDLİB

- İdlib yerel meclis, İdlib kırsalında yaşayan sivillerin ulaşımını kolaylaştırmak için Deir Hassan, Al-Dana, Atama ve Sarmada köyleri bağlayan yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. İdlib yerel meclisi, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalındaki yolları yenilemek amacıyla harekete geçti. Belediye tarafından 300 bin sivilin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Deir Hassan, Al-Dana, Atama ve Sarmada köyleri bağlayan yollara onarım ve asfaltlama yapıldı. İdlib yerel meclisinden asfaltlama projesinin direktörü Ahmed Al-Khaled, “İdlib yerel meclisi olarak Suriyeli ailelerin işbirliğiyle kamplara giden yolları tamir etmek için bu projeyi başlattık. Bu yol Deir Hassan, Al-Dana, Atama ve Sarmada köyleri birbirine bağlıyor. Bu yol stratejik ve sürekli trafik yoğunluğu yaşanan bir yol” ifadelerini kullandı.
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