Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi

IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi

Genel görüntüler

Eğitimli Köpek Jandarma Teknoloji Köpek Kışla 

-Silahlardan ve araçlardan görüntü
-Köpeklerin gösterisi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan stantta Jandarma’ya yardımcı Olgun ve İhbar isimli köpeklerde yoğun ilgi gördü. 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Fuara onlarca ülkeden temsilci katılırken milli ve yerli savunma sistemleri beğeniye sunuluyor. Fuar’da stant açan kurumlar arasında İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’da yer aldı. Stantta jandarma tarafından kullanılan mühimmat ve son teknoloji ürünler gösterildi. Stantta en ilgi çeken şey ise jandarmaya arama kurtarma ve güvenlikte yardımcı Olgun ve İhbar isimli eğitimli köpekler oldu. İhbar isimli köpeğin eğitimcileri ile yaptığı gösteri ise alkışları topladı. (MD-ZA-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı