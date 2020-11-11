İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı

-70'ye yakın sergilenen gazoz

-Gazoz için vatandaşlar

-Buğrahan Dağkuş, röp

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olan Buğrahan Dağkuş, 3yıl önce içip tadını çok beğendiği bir gazozdan etkilenerek gazozcu olmaya verdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2017 yılında mezun olan Buğrahan Dağkuş'un, İzmir’de içtiği gazoz hayatını değiştirdi. 3 yıl önce içtiği gazozdan etkilenen Dağhan, Tokat'ta bir gazozcu açtı. Dükkanında 70'e yakın farklı tat ve markalarda gazozdan koleksiyon oluşturdu.“80 ve 90’lı yıllardaki gazoz kültürünü yaşatmak isteyen Dağhan, leblebi ile birlikte işyerinde gazoz ikramı yapmaya başladı.

Gazoz kültürünü yaşatmak istediğini belirten Dağkuş, “İzmir’de 3 yıl önce güzel bir mekanda gazoz içmemle başladı her şey. Çok eski bir gazozdu, tadı hoşuma gitti. Buradan merak saldım bu işe. İlk başata koleksiyoner olarak başladım. Koleksiyon yaparken de bu kültürü şehrimize taşımak istedim. Leblebinin yanında gazoz içilmesi çok klasiktir. Bu ikiliyi halkımıza sunmuş olduk” diye konuştu.

Gazoz koleksiyonunda 1920’li yıllarda üretilmeye başlayan yerli gazoz çeşitlerinin olduğunu belirten Dağkuş, koleksiyonun artırmayı hedeflediğini söyledi.



Gazoz içmeye gelen vatandaşlar ise çocukluk yıllarına dönerek farklı bir kültür yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. (Nİ-GF-



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